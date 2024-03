Costantini (Cna) "L'obiettivo sia il sostegno alle imprese" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Vedo un grossa tensione verso le elezioni, le regionali e le europee, però in mezzo ci sono le imprese che tutte le mattine alzano le saracinesche. Mi permetto di ricordare che dal 2008 solo il comparto dell’artigianato ha perso 222mila imprese. È il momento di essere seri e di guardare all’obiettivo finale che non sono le elezioni, il presidenzialismo o l’autonomia differenziata. L’obiettivo è far andare avanti questo Paese e le nostre imprese, che sono sicuramente una componente molto importante”, ha detto il presidente della Cna, Dario Costantini.

