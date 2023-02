xb5/trl/gsl

“Non spetta a me decidere. Non penso che si possano mettere in discussione incarichi così importanti per una polemica parlamentare di un pomeriggio”. Lo ha detto Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a chi gli chiedeva un parere sulla richiesta di dimissioni di Delmastro e Donzelli, dopo le parole di quest’ultimo in Parlamento sul caso Cospito.