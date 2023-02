trl/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)

Sul caso Cospito e sulle rivelazioni del sottosegretario Del Mastro “Non c’è bisogno di dimissioni, la Procura fa il suo lavoro e vediamo cosa dirà, il ministero ha più volte detto che non erano documenti coperti da segreto e quindi non ho ragione di dire che quello che sta sulla stampa non si possa utilizzare anche in Parlamento”. Così la premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti a Milano.