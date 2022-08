Cortometraggi doc chiudono la rassegna “Magica è la Pieve” - Tuttoggi

Resterà aperta, allo Spazio Kossuth di Città della Pieve, la mostra “Ritratti” che espone opere di Wolfgang Alexander Kossuth

Piccoli gioielli della giovane cinematografia italiana hanno in chiuso in bellezza la rassegna “Magica è la Pieve”, edizione che ha fatto registrare ottima affluenza, grandi consensi da parte del pubblico e un’offerta artistica variegata e di pregevole qualità. I “Corti Corsari. I cortometraggi più belli dell’anno”, dieci folgoranti miniature in pellicola, sono stati proiettati nel cortile dello Spazio Kossuth di Città della Pieve lo scorso lunedì, presentati dal regista Lauro Crociani.

L’evento, realizzato in sinergia con la Pro Loco di Città della Pieve, ha proposto opere selezionate dal “Corto Fiction International. Immagini e Suono”, Festival Internazionale del Film Breve, che hanno toccato con ironia, originalità, humour e profonda sensibilità temi di grande attualità legati a problematiche sociali e a temi come l’immigrazione. Dal divertente “ Ritorno a casa” di Antonio De Gregorio e Mattia Marano a “The Bag”, fino al pluripremiato “Pizza Boy” di Gianluca Zonta, che racconta le disavventure notturne di Saba, porta pizze georgiano, in balia di un’umanità alla deriva, i corti hanno messo in luce prove attoriali e registiche di spessore. In “Come a Micono” di Alessandro Porzio un paesino quasi disabitato alla ricerca di turisti trova un’inaspettata ma umanissima soluzione al suo problema, mentre in “In zona Cesarini” di Simona Cocozza la verve partenopea condisce in modo gustoso un pranzo domenicale in cui il protagonista deve fare grandi rivelazioni alla sua famiglia.