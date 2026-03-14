Corteo a Roma, bruciate immagini con Meloni e Nordio - Tuttoggi.info

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Corteo a Roma, bruciate immagini con Meloni e Nordio

ItalPress

Corteo a Roma, bruciate immagini con Meloni e Nordio

Sab, 14/03/2026 - 20:18

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ROMA (ITALPRESS) – Nel corso del corteo per il no al referendum, organizzato a Roma, in piazza dell’Esquilino, alcuni manifestanti hanno incendiato le immagini simboliche della presidente Giorgia Meloni raffigurata mentre tiene al guinzaglio il ministro Carlo Nordio, con una museruola, accanto alla scritta: “No al vostro referendum”.
Poco dopo è stato dato alle fiamme anche un altro manifesto che mostrava la premier mentre stringe la mano a Benjamin Netanyahu.
Alla manifestazione, promossa da Potere al Popolo, hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi ai movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e l’Usb.
A fuoco anche una bandiera degli Stati Uniti e un ritratto del
presidente Donald Trump.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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