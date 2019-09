Corsa all’Anello Narni, domani i sorteggi dei cavalieri di Mezule Fraporta e Santa Maria

share

Domani, sabato 28 settembre, alle 18 presso la sede dell’associazione Corsa all’Anello verranno effettuati nuovamente i sorteggi dei cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria che disputeranno le tre tornate della Rivincita che si terrà domenica 29 settembre alle 15 al Campo de li Giochi. Le nuove sfide delle tornate verranno pubblicate sul sito ufficiale www.corsallanello.it e sui profili facebook e instagram ufficiali della Corsa all’Anello.

Intanto, dall’associazione, hanno ufficializzato il programma che precederà la gara equestre di domenica. I cancelli per l’entrata del pubblico apriranno alle 13.30 (ingresso unico in via Campagnani), poi alle 14 il corteo storico della Corsa all’Anello sfilerà solo ed esclusivamente al Campo de li Giochi, anziché partire dal centro storico. Subito dopo si esibiranno gli sbandieratori Città di Narni, la Compagnia Milites Gattamelata e le Lame di Albornoz. Alle 15 si disputerà poi l’attesa giostra equestre che vedrà scontrarsi i nove cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

I responsabili delle scuderie dei terzieri hanno confermato i binomi cavallo – cavaliere annunciati. Unico cambiamento a Mezule, dove il cavaliere di riserva non sarà Filippo Quadraccia ma Federico Minestrini. Per Mezule scenderanno quindi in campo Mirko Concetti, Ernesto Wilmi Santirosi e Tommaso Finestra. Concetti correrà su Rioram, Santirosi su Epesi Frasi e Finestra su Air County. Fraporta schiererà Mattia Zannori, Luca Paterni e Gioele Bartolucci. Zannori correrà su Oro y Plata, Paterni su Mazzini e Bartolucci su Receptivo. La riserva sarà Leonardo Piciucchi su Don Medelin. Per Santa Maria i cavalieri che scenderanno in campo sono Marco Diafaldi, Tommaso Suadoni e Marco Bisonni. Diafaldi correrà su Spirit of Fall, Suadoni su Carlotta Spirit e Bisonni su Regina Carolina. La riserva sarà il veterano Diego Cipiccia, che è anche il responsabile della scuderia su A Tinte Forti.

share

Stampa