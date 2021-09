Corsa all'Anello, le misure anti Covid da osservare - Tuttoggi

Per la Corsa all'Anello il sindaco di Narni ha emesso un'ordinanza con tutte le regole da seguire al fine di eitare contagi e assembramenti.

Corsa all’Anello: rimarranno in vigore, fino al termine della manifestazione, le misure previste dall’ordinanza del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, finalizzate a prevenire contagi e assembramenti.

Il provvedimento, nello specifico, prevede l’utilizzo delle mascherine per coloro che si trovino nei pressi degli esercizi addetti alla vendita e all’asporto; comprese, quindi, le aree dei forni e delle osterie dei terzieri. Inoltre, vige anche l’obbligo di distanziamento in attuazione delle disposizioni nazionali.

Sanzioni da 50 a 400 euro

Ciascun esercente e ciascun terziere, per quanto di competenza, dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni da parte dei fruitori non seduti al tavolo. La violazione dei divieti da parte degli esercenti e dei responsabili dei punti vendita per l’asporto, previsti appositamente in occasione della Corsa all’Anello, prevede una sanzione amministrativa che va da 50 a 300 euro. Gli avventori che non osserveranno gli obblighi stabiliti dall’ordinanza saranno passibili di una multa pecuniaria di 400 euro.