Corsa all'Anello, a settembre il Festival delle Arti del Medioevo - Tuttoggi

Riappariranno, dunque, i workshop relativi alle arti medievali, continuando così il percorso intrapreso che porterà alla realizzazione dell’Università del Medioevo Ricostruito “In Arte Veteri”, presentata in occasione della Corsa all’Anello 2022. Si terranno, inoltre, interessanti conferenze: in primo piano la chiusura del ciclo riguardante “La rinascita dopo la peste”, tema 2022 degli eventi della Corsa all’Anello. Attesi anche un evento dedicato ai bambini e un grande banchetto medievale congiunto in Piazza dei Priori, organizzato dall’Associazione Corsa all’Anello e dai terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

Infine la ricostruzione degli ambienti medievali in tutto il centro storico, che consentiranno agli spettatori di rivivere il Medioevo. Domenica 4 settembre il torneo equestre in Piazza dei Priori concluderà il Festival delle Arti del Medioevo.