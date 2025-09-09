 Corruzione e riciclaggio nel settore rifiuti in Campania, 17 misure - Tuttoggi.info
Corruzione e riciclaggio nel settore rifiuti in Campania, 17 misure

Mar, 09/09/2025 - 15:02

NAPOLI (ITALPRESS) – Nelle province di Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dia, nei confronti di 17 persone (in carcere, agli arresti domiciliari, divieti di dimora e misure interdittive), ritenute gravemente indiziate di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio.

