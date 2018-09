Corri per Norcia, in 800 da ogni parte d’Italia per la seconda edizione | Foto

share

Successo per la seconda edizione della “Corri per Norcia”, gara podistica da quest’anno divenuta competitiva, cui hanno preso parte circa 400 atleti che hanno percorso il tragitto di 10 km, provenienti da ogni parte d’Italia, dal Veneto alla Puglia.

Altrettanti sono stati coloro che hanno partecipato alla ‘camminata’ di 4 km che ha coinvolto praticamente intere famiglie per una giornata che, complice il clima benevolo, è stata di assoluta festa per la città. Organizzatrice della manifestazione l’ ASD Norcia Run 2017, con il patrocinio del Comune di Norcia.

“Grazie dal profondo del cuore a tutti partecipanti. Dalla vostra presenza traiamo una spinta inimmaginabile verso il futuro. vedere questa piazza piena di atleti e di gente ci da grande iniezione di energia” ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno salutando i partecipanti. “Dobbiamo prendere esempio da questo sport in cui non si molla mai, in tutte le condizioni. Bisogna sempre guardare ed andare avanti – ha continua – ed è quello che deve fare la nostra Città e riusciamo a farlo perché non ci sentiamo soli” ha concluso, tradendo un pizzico di commozione”.

A partecipare e dare la benedizione alla corsa anche don Davide Tononi, il giovane sacerdote che dalla scorsa settimana affianca il parroco di Norcia don Mario Rufini.

