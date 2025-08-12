 "Correte, sparano per strada": a Santa Maria denunciato 47enne per procurato allarme - Tuttoggi.info
“Correte, sparano per strada”: a Santa Maria denunciato 47enne per procurato allarme

Redazione

“Correte, sparano per strada”: a Santa Maria denunciato 47enne per procurato allarme

Mar, 12/08/2025 - 09:49

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, intervenuto presso un’abitazione di Santa Maria degli Angeli a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza con la quale venivano segnalati degli spari, ha denunciato un uomo – cittadino romeno, 47enne, già noto alle forze dell’ordine – per il reato di procurato allarme.

Nello specifico, è stato un cittadino che, dopo aver notato il 47enne sparare alcuni colpi di direzione di una casa vicina, allarmato, ha chiesto l’intervento di una Volante della Polizia di Stato. Gli Agenti, giunti sul posto, hanno raggiunto l’uomo – in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche – presso la sua abitazione, il quale, sentito in merito all’accaduto, ha confermato i fatti, sminuendone la gravità.

A quel punto, gli agenti hanno provveduto ad effettuare una perquisizione, estesa anche all’abitazione, che ha dato esito positivo; infatti, il 47enne ha consegnato spontaneamente due pistole, nello specifico, una scacciacani e una pistola ad aria compressa, prive del previsto “tappo rosso”. Per questo motivo, dopo aver sequestrato le pistole, al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 47enne per il reato di procurato allarme.

