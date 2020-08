Coronavirus, Zingaretti "Serve responsabilita' di tutti" - Tuttoggi

“Nelle settimane scorse ci sono stati messaggi sbagliati, come se il Covid fosse scomparso. Non e’ cosi’ e, nel ringraziare i tanti operatori della sanita’ che non hanno mai smesso di stare in trincea, dobbiamo essere chiari. Non possiamo lasciare solo sulle loro spalle la lotta al virus. Ora e’ tempodella mobilitazione della responsabilita’, da parte di tutti”. Cosi’ su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

sat/red (fonte video: pagina Facebook Nicola Zingaretti)