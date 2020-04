Coronavirus, Zaia "A Vo' parte un nuovo studio, grande avventura" - Tuttoggi

VENEZIA (ITALPRESS) – La mappatura genetica degli abitanti di Vo’ e il tracciamento virale per studiare anche la risposta dell’organismo al virus. Sono alcuni degli obiettivi della nuova iniziativa che coinvolge il comune di Vo’, presentata nel corso di una conferenza stampa odierna dal governatore veneto, Luca Zaia, e dal direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Andrea Crisanti. Presenti anche il rettore dell’Universita’ di Padova, Rosario Rizzuto, e il presidente della scuola di medicina, Stefano Merigliano. Per Zaia, il progetto e’ “l’inizio di una grande avventura”.

“Facendo due campionamenti abbiamo dimostrato che e’ possibile eliminare completamente la trasmissione. E’ utile per il futuro, se ci sara’ un nuovo focolaio. L’analisi di Vo’ ha evidenziato una serie di cose interessantissime. Nelle famiglie c’erano persone malate e altre che non si sono mai ammalate. L’infezione non e’ uguale per tutti”, ha spiegato Crisanti.

“Lo studio di Vo’ vuole capire – ha aggiunto – cosa succede quando il virus si trasmette e sequenziare il genoma di ogni singolo individuo che e’ stato positivo e di tutte le catene di contagio.

Vogliamo studiare – ha detto – la genetica di tutti gli abitanti di Vo’. Per i test sierologici, Vo’ e’ la situazione ideale per capire a cosa servono”.

