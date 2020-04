Coronavirus, specializzandi di farmacia nelle nuove strutture lombarde - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Come i medici, anche i farmacisti ospedalieri specializzandi sono chiamati a dare il loro contributo in questa emergenza”. Lo dice il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, commentando l’arrivo di 5 specializzandi della Scuola di Specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Universita’ degli Studi di Milano nelle nuove strutture COVID di Milano e Bergamo.

In queste strutture, gestite dall’IRCCS Policlinico di Milano, opereranno sotto la guida del direttore della farmacia dell’IRCCS milanese, dottor Marcello Sottocorno. “La funzione del farmacista ospedaliero, che garantisce la disponibilita’, la sicurezza e l’impiego ottimale di medicinali e materiali sanitari, e’ sempre stata centrale nel buon funzionamento delle strutture di ricovero ma oggi e’ divenuta strategica, viste le obiettive difficolta’ segnalate nei giorni scorsi anche dalla SIFO”, prosegue il presidente della FOFI. “E’ evidente che le tristi vicende di questi giorni confermano la necessita’, che abbiamo sempre sostenuto con forza, di potenziare questo ruolo nel SSN e di equiparare sotto il profilo economico e previdenziale i nostri specializzandi a quelli delle discipline mediche. Intanto ai cinque giovani colleghi vanno gli auguri di buon lavoro di tutta la professione”.

