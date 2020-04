Coronavirus, sondaggio: italiani non dimenticano camion carichi di bare - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedi’ 4 maggio, il nostro Paese entrera’ nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Una fase che allenta un po’ le restrizioni imposte nella Fase 1, con il lockdown iniziato nei primi di marzo. Un periodo che ha segnato profondamente i cittadini e cambiate le loro abitudini.La colonna di camion militari carichi di bare (20,4%), i volti di medici e infermieri segnati dalle mascherine (18,6%), la preghiera del Papa in una Piazza San Pietro deserta (13,3%): sono queste le immagini che maggiormente resteranno negli occhi della popolazione e che rappresentano il simbolo di questi due mesi di emergenza, secondo un sondaggio di Euromedia Research.Sono proprio i medici, che finora sono stati in prima linea per fronteggiare l’emergenza, a ricevere la fiducia degli italiani. Oltre 3 intervistati su 4, infatti, si fida del proprio medico di base.Una fiducia, secondo il sondaggio, che coinvolge tutti in modo trasversale, da Nord a Sud del Paese, e ancor di piu’ tra la popolazione delle zone del Nord Est, colpite in modo importante dalla diffusione del virus.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 27/04/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

(ITALPRESS).