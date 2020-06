Coronavirus, Sileri “Virus circola ma forma più controllata” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Ci troviamo ora in una fase di convivenza, le nostre misure hanno funzionato. In Lombardia i numeri erano alti, è chiaro che ci siano ancora diverse persone contagiate. Quello che interessa ora è guardare l’andamento di questi numeri di settimana in settimana. Il virus continua a circolare ma è ben più controllabile”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a Skytg24. “Non c’è un problema Lombardia, dove vedo numeri in costante calo negli ospedali, ma di possibili focolai in tutta Italia. Vorrei mettere una pietra sopra per le preoccupazioni sulla Lombardia e delle regioni vicine”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).