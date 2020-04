Coronavirus, Sibylla Biotech "Scoperte 35 molecole promettenti" - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Trovate nuove tasche di legame della proteina ACE2, per successivi studi farmacologici, e selezionate al computer 35 molecole promettenti fra le 9.000 analizzate, tra cui anche una molecola della famiglia chimica dell’idrossiclorochina”.

Lo scrivono, in una nota congiunta, Sibylla Biotech e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Un nuovo bersaglio, anzi due, finora sconosciuti nella lotta farmacologica contro il Covid-19, per impedire al Coronavirus di diffondersi nel corpo umano, riducendo al minimo effetti collaterali e l’evoluzione di resistenze, grazie a una strategia interamente nuova per il design di farmaci contro il Coronavirus.

Questo e’ l’orizzonte aperto nella ricerca biomedica grazie ai risultati ottenuti da Sibylla Biotech in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e pubblicati oggi sull’archivio di preprint accademici ArXiv. Sibylla Biotech e’ una spin-off dell’INFN e delle Universita’ di Trento e Perugia.

Sibylla Biotech e’ riuscita a individuare due bersagli per il design di farmaci, ovvero due “tasche” nelle strutture intermedie di ACE2, una proteina che si trova normalmente sulla superficie delle cellule polmonari (oltre che delle cellule di altri organi come cuore e intestino) e che il virus SARS-CoV-2 usa come ‘porta d’ingresso’ per l’infezione. Questi due stati intermedi della proteina, che possono diventare due ‘talloni d’Achille’ per il coronavirus, sono gia’ stati analizzati al calcolatore da Sibylla per verificare la loro capacita’ di legare con i circa 9000 farmaci gia’ commercialmente disponibili oppure in fase di sperimentazione clinica.

