Coronavirus, sabato una maratona di manager e professionisti - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Una maratona virtuale in cui manager, comunicatori, professionisti, testimonieranno come stanno affrontando l’emergenza coronavirus e cosa si aspettano da una ‘fase 2′ realmente capace di far ripartire il Paese. L’iniziativa e’ promossa da Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicita’ Progresso e Comunicazione Pubblica. Si svolgera’ sabato 2 maggio, dalle 10 alle 20 sul sito maratonamanager.it e in diretta Facebook sugli account delle organizzazioni aderenti.

Anche Federmanager partecipera’ all’iniziativa. Per il presidente, Stefano Cuzzilla, “i manager sono strategici per far ripartire le aziende di ogni dimensione ma ancor di piu’ per le Pmi che versano in condizioni di difficolta’. Sabato prossimo daremo voce alle centinaia di colleghe e colleghi che non si sono mai fermati, che stanno facendo enormi sforzi per gestire questa crisi. Da loro dipende molto del nostro futuro e vogliamo che tutti ascoltino quello che hanno da dire”.

In dieci ore, dalle 10 alle 20, in una piazza virtuale cui tutti potranno accedere, i manager parleranno delle loro esperienze “per dimostrare che i problemi si possono affrontare e risolvere se si hanno le competenze necessarie”.

Centinaia di manager e professionisti si passeranno un testimone ideale, attraverso video-messaggi indirizzati alle istituzioni, alla politica, al mondo della dirigenza, all’opinione pubblica, alla classe dirigente del Paese.

(ITALPRESS).