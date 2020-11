Coronavirus, prosegue senza soste il Drive Through a Pian di Porto - Tuttoggi

Il trasferimento si è reso necessario a seguito della decisione di dedicare una parte del complesso ospedaliero di Pantalla ad "Ospedale Covid"

Da circa due settimane, il DRIVE THROUGH della Media Valle del Tevere è stato spostato dal piazzale dell’Ospedale di Pantalla alla zona industriale di Todi in località Bodoglie di Pian di Porto.

Il trasferimento si è reso necessario a seguito della decisione di dedicare una parte del complesso ospedaliero di Pantalla ad “Ospedale Covid per malati a bassa intensità”.

Su richiesta della USL, l’Amministrazione Comunale per il tramite del COC ha provveduto alla posa in opera di due moduli abitativi completi di servizi igienici ed al montaggio di una tettoia frontale idonea a permettere il transito delle autovetture per il prelievo in sicurezza anche in condizioni meteo avverse.

L’assessore Regionale Enrico Melasecche ha agevolato il trasferimento di uno dei moduli abitativi dalla sede della Protezione Civile Regionale di Foligno, permettendo così il mantenimento costante dell’operatività del drive through allo scopo di limitare ulteriori disagi agli utilizzatori.

Dati gli ingombri della struttura, per il trasferimento si è dovuto ricorrere all’utilizzo di un autocarro adibito ai trasporti eccezionali.