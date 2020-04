Coronavirus, prima collaborazione in sicilia con medici cinesi - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Un progetto di collaborazione medico scientifica tra la Cina e le strutture del Fatebenefratelli.

Domani in videoconferenza incontro medico scientifico, presieduto dal Professore Peng Zhiyong Direttore del Reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Zhongnan dell’universita’ di Wuhan, con medici e sanitari delle strutture dei Fatebenefratelli (Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, Ospedale San Pietro di Roma e Ospedale Sacro Cuore di Benevento), per la condivisione di protocolli terapeutici piu’ idonei per sconfiggere la diffusione del virus. Il progetto di collaborazione, il primo in Sicilia, e’ stato realizzato dalla Societa’ Yi Bai Jian sino-italian innovation center della citta’ di Tianjing (China) che ha ottenuto l’adesione da parte del Governo della Provincia di Hubei.

L’iniziativa in Italia e’ stata portata avanti grazie alla collaborazione offerta alla societa’ cinese da parte della dottoressa Valeria Grasso del Ministero della Salute, la quale ha individuato nell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, la Struttura per la realizzazione di questo importante progetto. Lo stesso, e’ stato esteso agli altri Ospedali dell’Ordine religioso.

“Una collaborazione e un aiuto concreto in questo periodo di emergenza sanitaria al nostro Ordine religioso” dichiara il Presidente dell’Ordine dei Fatebenefratelli fra Gerardo D’Auria.

Inoltre, la Societa’ Yi Bai Jian ci ha individuati sia per una donazione di 20.000 mascherine in favore dei piu’ bisognosi che distribuiremo alla popolazione sul territorio”.

“Un altro importante momento di collaborazione – dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – fra Palermo, fra l’Italia e la Cina in questo particolare frangente difficile per i nostri due popoli.

07-Apr-20