Coronavirus, nessun rischio contagio al Santabarbara Hospital di Gela - Tuttoggi

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Nessun rischio di contagio Covid per i pazienti del Santabarbara Hospital di Gela”. Lo assicura l’ospedale in una nota, evidenziando che “nelle ultime ore ha fatto discutere la notizia della paziente positiva al Covid, arrivata al pronto soccorso di Gela e poi trasferita al Santabarbara Hospital. Giunta al pronto soccorso del Vittorio Emanuele per un forte mal di pancia, la paziente non e’ stata sottoposta al tampone in quanto priva dei classici sintomi riconducibili al Covid 19. In conformita’ agli accordi siglati fra le due strutture ospedaliere, la donna e’ stata trasferita al Santabarbara Hospital, che da circa un mese ha predisposto 30 posti letto proprio per accogliere i degenti non covid provenienti dal Vittorio Emanuele, unico covid center della citta’. Arrivata al Santabarbara, la paziente e’ stata subito visitata dagli specialisti di medicina generale che, insospettiti da alcuni sintomi, hanno deciso di effettuare il test sierologico per il coronavirus”.

Risultata positiva al Covid, la donna “e’ stata immediatamente rimandata al Vittorio Emanuele” e “pertanto, non ha avuto accesso ai reparti del Santabarbara e non e’ entrata in contatto con i pazienti li’ ricoverati. Non sussiste quindi alcun rischio di contagio Covid per i degenti del Santabarbara Hospital”.

Nella nota, vengono sottolineate “la prontezza e la diligenza dei medici che, dopo un’attenta anamnesi del racconto clinico della paziente, hanno fatto disporre il test sierologico, evitando che una persona asintomatica venisse ricoverata li’ e contagiasse gli altri pazienti della clinica, fra cui gli ospiti della RSA.

Attualmente la donna e’ ricoverata al Vittorio Emanuele e tenuta sotto controllo per monitorare l’evolversi dei sintomi”.

(ITALPRESS).

