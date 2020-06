Coronavirus, nessun nuovo decesso in Piemonte - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Nei dati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, per la prima volta dall’inizio della pandemia, non c’è nessuno decesso di persone positive al test del Covid-19, nè che sia avvenuto oggi, nè relativo al passato ma poi rivelatosi relativo al Covid-19.

Il totale dei decessi resta di 4012 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 663 Alessandria, 248 Asti, 208 Biella, 391 Cuneo, 344 Novara, 1.769 Torino, 217 Vercelli, 131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

(ITALPRESS).