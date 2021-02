Coronavirus, nessun decesso e 8 nuovi positivi in Valle d’Aosta - Tuttoggi

AOSTA (ITALPRESS) – In Valle d’Aosta 8 nuovi positivi che portano il totale a 7.955 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono in calo a 133, di cui 9 ricoverati. Tra questi 2 in terapia intensiva e 122 invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il totale dei decessi è stabile a 413.

