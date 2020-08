Coronavirus, nel Lazio 137 nuovi casi e 1 decesso - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario. I drive-in saranno operativi anche nelle giornate di sabato e domenica. Tutte le info e le modalità sul sito salutelazio.it”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell’ISS il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l’ottimo contact tracing”, sottolinea l’assessore D’Amato, aggiungendo: “Nel primo giorno di attività sono stati già 1.300 i test di sieroprevalenza effettuati al personale scolastico del Lazio. Già ricevute oltre 10 mila prenotazioni. Il test verrà eseguito anche al personale ausiliario, delle mense e del trasporto scolastico”.

“Nella Asl Roma 1 sono 18 i casi nelle ultime 24 ore e di questi dodici sono di rientro, nove dalla Sardegna, due dalla Sicilia e uno dall’Argentario – prosegue l’assessore D’Amato -. Quattro i casi di contatti con un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l’indagine epidemiologia. Nella Asl Roma 2 sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi due sono contatti di un caso noto e isolato. Ventuno sono di rientro, tredici dalla Sardegna, due dalla Grecia e due dalla Romania altri nove casi con l’indagine epidemiologica in corso. Nella Asl Roma 3 sono 16 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tredici sono di rientro, dieci dalla Sardegna e tre dall’Emilia-Romagna. Nella Asl Roma 4 sono 5 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi due sono di rientro uno dalla Sardegna e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tre casi di rientro, uno dalla Sardegna, uno dalla Sicilia e uno dalla Croazia. Un caso individuato in accesso al pronto soccorso. Nella Asl Roma 6 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi quindici casi di rientro, dodici dalla Sardegna, uno dalla Spagna, uno dalla Grecia e uno da Malta. Sono otto i casi con link al cluster del CAS Un Mondo Migliore dove è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione”.

“Nelle province – aggiunge – si registrano 32 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono ventisette i casi e si tratta di tredici contatti di casi o cluster familiari noti. Sono otto i casi di rientro, due dalla Sardegna, tre dalla Bulgaria, due dalla Spagna e uno dalla Grecia. Per sei casi è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registrano tre casi e tra questi un caso da Malta. Nella Asl di Rieti due i casi e di questi uno di rientro dalla Sardegna”, commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(ITALPRESS).