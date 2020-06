Coronavirus, Mattarella "Insieme ce la faremo" - Tuttoggi

“Siamo tutti chiamati a un impegno comune contro un gravissimo pericolo che ha investito la nostra Italia sul piano della salute, economico e sociale. Le sofferenze provocate dalla malattia non vanno brandite gli uni contro gli altri”. Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione del concerto per la Festa della Repubblica al Quirinale.

sat/mrv/red