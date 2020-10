Coronavirus, Lamorgese “Frange estremiste strumentalizzano protesta” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Deve essere sempre garantito il diritto a manifestare perchè siamo in uno Stato democratico, ma in questo momento frange estremiste stanno strumentalizzando questo periodo della pendemia. Voglio cogliere l’occasione per lanciare un messaggio a chi vuole manifestare contro le misyure del governo, che sono per la tutela della salute pubblica, di prendere le distanza da coloro che stanno devastando le nostre città”.

Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intrervistata dal Tg1. “Ci sono frange estremiste di destra e sinistra e oltransiste degli ultrà e anche la criminalità organizzata può strumentalizzare la situazione difficile. Parlare oggi di una strategia unica è difficile ma dobbiamo stare molto attenti”, ha aggiunto. “Il compito è cercare di dare prima possibile gli indennizzi, il fattore tempo è fondamentale e non possiamo correre rischi”, ha concluso il ministro.

(ITALPRESS).