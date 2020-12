Coronavirus, l’aggiornamento sui contagi in Umbria e al Trasimeno

I dati della protezione in Umbria e nei comuni del comprensorio

Coronavirus, torna a crescere in modo consistente nell’ultimo giorni il numero dei positivi. Sono 347 i nuovi casi riscontrati (su oltre 3mila tamponi) a fronte si 204 persone dichiarate guarite. Cinque le vittime. I ricoverati in tutta la regione sono 300, di cui 44 in terapia intensiva. Questo l’aggiornamento della protezione civile regionale alle ore 11.27 di oggi, mercoledì 30 dicembre.

L’aggiornamento sui contagi nei comuni del Trasimeno

A Castiglione del Lago 10 nuovi positivi nell’ultimo giorno fanno salire a 32 il numero dei contagiati (4 i guariti), di cui 2 ricoverati in ospedale.

A Città della Pieve si registrano 2 nuovi casi (una persona è guarita): i positivi sono attualmente 14 (uno in ospedale).

Incremento consistente dei casi riscontrati a Magione negli ultimi due giorni, passati da 47 a 61. Nell’ultimo giorno sono stati riscontrati 7 nuovi casi. Quattro le persone ricoverate.

A Paciano resta un solo positivo. Un solo nuovo caso a Panicale, dove però due guariti fanno scendere a 29 il numero degli attualmente positivi. Due sono ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva.

Quattro nuovi casi a Passignano, dove i positivi sono ora 19.

Altri 4 casi fanno salire a 8 gli attualmente positivi al Coronavirus.