Coronavirus, in Veneto un fondo di rotazione anticrisi per le imprese - Tuttoggi

VENEZIA (ITALPRESS) – Un fondo di rotazione denominato “Anticrisi attività produttive”, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato istituito dalla Giunta regionale del Veneto su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato. Il provvedimento, che ora passerà all’esame della competente Commissione consiliare di palazzo Ferro Fini, si aggiunge alle diverse iniziative di sostegno al sistema produttivo veneto già attuate dalla Regione e ha lo scopo di favorire iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, caratterizzato da procedure snelle, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento. “Affrontiamo una situazione drammatica – afferma l’assessore Marcato – e nella consapevolezza che le conseguenze della pandemia avranno ripercussioni per un lungo periodo, stiamo mettendo in campo tutte le energie e le risorse per consentire alle nostre imprese di superare una crisi senza precedenti”.

