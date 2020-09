Coronavirus in Umbria, il bollettino: 26 nuovi contagi e 6 guariti - Tuttoggi

La situazione aggiornata della pandemia nella regione con i dati aggiornati al 6 settembre

Aggiornata la dashboard della Regione Umbria ufficiale con l’andamento dei contagi da coronavirus in regione.

I dati riportano un nuovo amento di contagi pari a 26 persone, contagiati alle 9:26 di oggi 6 settembre 2020. L’incremento porta il totale degli attualmente positivi a 362 su un totale complessivo dall’inizio della pandemia che ne conta 1.916

Ricoverati, guariti e tamponi

Sono 15 le persone che restano ricoverate in ospedale: 10 nell’ospedale di Terni e 5 in quello di Perugia. Due i pazienti in terapia intensiva (uno per ogni nosocomio).

Sei le persone che dopo aver contratto il virus risultano oggi completamente guarite (1 ad Assisi, 1 a Gubbio, 2 a Perugia, 1 a Umbertide e 1 di fuori regione)

Il numero totale dei tamponi effettuati in queste ultime 24 ore è stato di 1.220 con un tasso di positivi riscontrati dello 2,13%

I nuovi contagi comune per comune

Ecco il dettaglio di tutti i comuni in cui sono presenti cittadini contagiati da coronavirus e in evidenza i 26 nuovi positivi, comune per comune:

Acquasparta 5

Alviano 1

Amelia 2

Assisi 5

Avigliano Umbro 2

Bastia Umbra 13 (+1 positivo)

Bettona 4

Bevagna 4 (+3 positivi)

Cannara 6 (+1 positivo)

Cascia 2 (+2 positivi)

Castel Ritaldi 1

Castel Viscardo 1

Castiglione del Lago 2

Citerna 2

Città della Pieve 2

Città di Castello 2

Collazzone 5 (+1 positivo)

Corciano 9

Deruta 10

Ferentillo 1

Foligno 15 (+3 positivi)

Fratta Todina 1

Giano dell’Umbria 4

Gualdo Cattaneo 2

Guardea 1 (+1 positivo)

Gubbio 19

Magione 3

Montecastrilli 2 (+1 positivo)

Montefalco 2

Narni 15

Nocera Umbra 2

Norcia 9 (+3 positivi)

Orvieto 5

Panicale 7

Passignano sul Trasimeno 4

Perugia 43 (+1 positivo)

Piegaro 3 (+3 positivi)

San Gemini 2

San Giustino 3 (+1 positivo)

San Venanzo 1

Spello 2 (+1 positivo)

Spoleto 4

Stroncone 9

Terni 60

Todi 8

Torgiano 2

Trevi 1

Umbertide 10

fuori regione 43 (+3 positivi)

Eventuali discrepanze tra numeri riportati, possono essere dovuti a mancati allineamenti dei dati, comunicati fra enti o di bilanciamento.