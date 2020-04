Coronavirus, in Umbria accordo quadro tra Regione e ospedali privati - Tuttoggi

PERUGIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato lo schema di accordo quadro tra Regione Umbria, AIOP Umbria – Associazione italiana ospedalita’ privata – e ARIS, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell’emergenza Covid-19.

“Il sistema sanitario regionale puo’ contare – dichiara Giulia De Leo, presidente di AIOP Umbria – sul contributo della sanita’ privata regionale che, fin da subito, ha manifestato piena disponibilita’ a collaborare per fornire un fattivo contributo per contrastare il propagarsi del virus e prestare le cure piu’ efficaci ai nostri cittadini. L’Accordo sottoscritto e’ la manifestazione di come, facendo fronte comune con la sanita’ pubblica, si possa insieme, condividere un progetto per il potenziamento dell’assistenza ospedaliera, in particolar modo in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo”.

“Un particolare ringraziamento va all’Assessore Coletto e al suo staff – continua il presidente De Leo – che ha contribuito al raggiungimento di un Accordo che tutelasse la salute dei pazienti umbri. In questo percorso, sono stati sospesi i ricoveri in ospedale e ridotte molte attivita’ ad eccezione di quelle considerate non procrastinabili, quali i ricoveri in regime di urgenza (da intendersi in emergenza), i ricoveri elettivi oncologici ed i ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorita’ A. Riprogrammando la rete di offerta ospedaliera, sia pubblica che privata, potremo con le nostre strutture associate garantire attivita’ di ricovero non procrastinabili e, allo stesso tempo, tutelare, cosi’, il proprio personale, senza dover essere costretti all’attivazione di forme di ammortizzatori sociali che, oltre alle certe ripercussioni sulla vita delle famiglie, metterebbero a rischio anche la nostra capacita’ produttiva futura”.

