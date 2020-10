Coronavirus, in Sicilia 984 nuovi casi e 12 decessi - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 984 i nuovi casi di Coronavirus di oggi in Sicilia, quasi 200 in più di ieri, quando furono 789. Sono invece 12 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale dei decessi da inizio pandemia che arriva a quota 484. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Crescono i ricoveri, 60 in più di ieri, con il totale dei posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali dell’Isola che sale a quota 895. Mentre sono 117 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Il totale dei contagiati sull’Isola dall’inizio dell’epidemia sale a 20.806 persone. Il numero degli attualmente positivi è di 13.564, dei 12.553 n isolamento domiciliare.

