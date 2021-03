Coronavirus, in Sardegna prorogate riaperture fino al 6 aprile - Tuttoggi

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nuova ordinanza del presidente della regione Sardegna Christian Solinas con cui vengono prorogate fino al 6 aprile le misure intraprese dopo l’ingresso in zona bianca.

Riapertura dei ristoranti fino alle 23, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento e salvo le zone interdette con ordinanze. Pub, bar e circoli privati potranno rimanere aperti fino alle 21.

In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto

Superiore della Sanità e della Regione Sardegna, riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:

Palestre, scuole di danza (senza contatto), piscine;

Centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;

Musei e luoghi della cultura nelle giornate di sabato e domenica.

Per quanto riguarda il coprifuoco il divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio sarà dalle ore 23.30 alle ore 5.00 del giorno successivo. Resta l’obbligo delle mascherine in tutto il territorio regionale.(ITALPRESS).