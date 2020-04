Coronavirus, in Italia 107.709 positivi, 24.648 morti e 51.600 guariti - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ad oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e’ 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 107.709, con un decremento di 528 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.

Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri.

24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 772 pazienti rispetto a ieri.

81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 534 e portano il totale a 24.648.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 51.600, con un incremento di 2.723 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.978 in Lombardia, 13.244 in Emilia-Romagna, 14.811 in Piemonte, 10.077 in Veneto, 6.622 in Toscana, 3.463 in Liguria, 3.218 nelle Marche, 4.402 nel Lazio, 2.946 in Campania, 1.909 nella Provincia autonoma di Trento, 2.812 in Puglia, 1.322 in Friuli Venezia Giulia, 2.259 in Sicilia, 2.067 in Abruzzo, 1.536 nella Provincia autonoma di Bolzano, 407 in Umbria, 837 in Sardegna, 819 in Calabria, 522 in Valle d’Aosta, 245 in Basilicata e 213 in Molise.

(ITALPRESS).

sat/com

21-Apr-20 18:11