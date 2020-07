Coronavirus, in Emilia Romagna test obbligatori a lavoratori logistica - Tuttoggi

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono 53, di cui 41 di persone asintomatiche, i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Emilia Romagna. Di questi, 36 sono relativi alla provincia di Bologna. In particolare 29 sono riconducibili a un focolaio che si è sviluppato alla Tnt, impresa che si occupa di logistica. Un comparto questo sul quale la Regione Emilia-Romagna intende intervenire rendendo obbligatori i test sierologici per tutti i lavoratori del settore da Piacenza a Rimini, avviando così una vasta operazione di prevenzione e tracciamento. Complessivamente, da inizio emergenza, i contagiati in Emilia Romagna sono finora 28.822. “Tutti i casi vengono trattati con la massima attenzione, in modo da mantenere assolutamente sotto controllo il contagio – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – Sia chiaro: non vogliamo bloccare una filiera così nevralgica come quella della logistica, ma non possiamo tollerare alcun rischio per la salute e la sicurezza di tutti gli emiliano-romagnoli”. Tornando ai dati di oggi, i sintomatici in tutta la Regione sono 12: uno a Piacenza, uno a Reggio Emilia, cinque a Modena, tre a Bologna, uno a Ferrara e uno a Rimini, per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti. Nessun nuovo decesso in regione, con il numero totale fermo a 4.269. I nuovi tamponi effettuati sono 4.182, che raggiungono così complessivamente quota 540.614, a cui si aggiungono altri 1.662 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 6, per un totale di 23.440, l’81,3% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.113 (47 in più di ieri). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.007, 47 in più rispetto a ieri, il 90,4% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 96 (come ieri). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.440 (+6 rispetto a ieri). Questi i casi di positività sul territorio: 4.566 a Piacenza (+4), 3.710 a Parma (+2), 5.001 a Reggio Emilia (+1), 3.985 a Modena (+7), 5.051 a Bologna (+36), 404 a Imola (invariato), 1.033 a Ferrara (+2), 1.080 a Ravenna (invariato), 963 a Forlì (invariato), 813 a Cesena (invariato) e 2.216 a Rimini (+1).

(ITALPRESS).