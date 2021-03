Coronavirus, in Basilicata minore saturazione terapie intensive - Tuttoggi

POTENZA (ITALPRESS) – La Basilicata, nella gestione dell’emergenza sanitaria, è la regione italiana con la minore saturazione delle terapie intensive. Il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 nei reparti lucani, rispetto a quelli disponibili, è pari al 15 per cento. La media nazionale si attesta al 41 per cento, mentre la soglia di allerta è fissata al 30 per cento. E’ quanto emerge da uno schema elaborato dalla Fondazione indipendente Gimbe sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

