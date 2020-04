Coronavirus, due positivi in più a Foligno: il quadro del comprensorio

Dopo un lungo periodo di stabilità, un leggero aumento per i positivi del comune di Foligno. I due positivi in più che il bollettino ufficiale registra oggi sono proprio della città della Quintana, dove il numero dei positivi torna così a salire dopo un lungo periodo di sostanziale stabilità. Il punto della situazione dice 43 positivi, di cui 24 guariti, 3 deceduti, 3 ricoverati, di cui 1 in intensiva.

Il comprensorio

Il quadro degli altri comuni dice che a Bevagna due quattro positivi, due sono guariti. Così come dei 19 positivi di Gualdo Cattaneo, ne sono usciti 9. Montefalco si mantiene oasi, a Nocera Umbra dei 6 positivi, ne restano malattia 2. A Spello dei 7 raggiunti, 4 i guariti, a Trevi 2 guariti e 4 ancora positivi mentre a Valtopina, con la guarigione del sindaco Baldini non si registrano altri contagi.