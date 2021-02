Coronavirus, De Luca “Da lunedì chiudiamo le scuole in Campania” - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS). “Vi comunico che da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Lo ha annunciato il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio. “Abbiamo registrato in queste ore – spiega il governatore – in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza della variante inglese. Non credo dobbiamo aspettare ci sia un’epidemia diffusa di Covid anche tra i ragazzi di 10-15-18 anni. Con buona pace di qualche comitato, che è sempre pronto a fare ricorso al tribunale amministrativo, dobbiamo far fronte alle varianti emerse e dobbiamo utilizzare qualche settimana per completare la vaccinazione del personale scolastico. Non c’è nulla di ideologico – conclude De Luca – sono due motivi chiari, indifferenti alla logica della lamentela continua”.

