Coronavirus, da illimity e Aon servizi medici e prevenzione a distanza - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – illimitybank.com – banca digitale diretta del Gruppo illimity – grazie alla recente partnership stretta con Aon, amplia la sua offerta ai clienti mettendo a disposizione una vasta gamma di servizi di telemedicina. L’obiettivo e’ quello di garantire, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, il piu’ ampio accesso possibile all’erogazione di servizi medici a tutela della salute delle persone, limitando al massimo gli spostamenti e gli ingressi in strutture sanitarie gia’ sottoposte a grande pressione. L’accesso ai servizi di telemedicina e’ subordinato all’adesione al network OneNet di Aon, la rete di strutture sanitarie indipendenti piu’ estesa d’Italia, messa a disposizione dei clienti di illimitybank nell’ambito del precedente accordo con Aon. Per Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer del Gruppo illimity, “siamo orgogliosi di poter essere di supporto ai nostri clienti in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Questa iniziativa conferma che la tecnologia puo’ offrire un importante sostegno alle persone, non solo nella quotidianita’, ma anche nei momenti di difficolta’”. Enrico Vanin, Ceo di Aon Hewitt, ha commentato: “Prosegue e si accresce questa partnership con illimity, all’insegna dell’innovazione e della tecnologia. La tutela e la promozione della salute sono da sempre un pilastro portante di Aon. Siamo quindi molto soddisfatti che, attraverso questo accordo, i servizi di telemedicina erogati da primarie strutture sanitarie all’avanguardia nell’offerta di questo genere di prestazioni, possano essere utilizzati dai clienti di illimity”.

(ITALPRESS).

ads/com

20-Apr-20 13:03