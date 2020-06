Coronavirus, Conte “L’Italia ha dato grande prova di sè” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha dato una grande prova di sè, quando era tutto inaspettato. L’hanno data i singoli i cittadini che sono riusciti a rispettare le regole, anche molto restrittive, che abbiamo introdotto”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la cerimonia di ringraziamento ai medici e agli infermieri della Task Force della Protezione Civile.

“Siamo usciti dalla fase acuta – ha aggiunto – ma dobbiamo ancora continuare a rispettare le regole. Anche se abbiamo riaperto quasi tutte le attività”.

“Ricordo sempre la triste contabilità dei morti, che non sono numeri. Ieri abbiamo raggiunto la cifra di più di 34 mila decessi, sono persone care, non ce lo dobbiamo dimenticare”, ha sottolineato il premier.

“Persone che hanno costruito – ha aggiunto – l’Italia, che ci hanno permesso di uscire dal dopoguerra. Che hanno reso grande il made in Italy”.

