Coronavirus, contagiati i familiari del bimbo | Il sindaco: situazione sotto controllo VIDEO

C’è anche un bambino piccolo tra i quattro residenti di Città della Pieva che risultano contagiati dal Coronavirus. Eseguiti i tamponi anche sui genitori, dopo che era stata riscontrata la positività del piccolo, che inevitabilmente sono risultati positivi. Un contagio familiare che ha fatto dunque salire a quattro il numero dei contagiati a Città della Pieve.

Nella giornata di ieri i tamponi finora eseguiti non hanno dato altri riscontri di positività.

Fausto Risini sur Dimanche 20 septembre 2020

La famiglia in questione, come informa il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, era già in quarantena preventiva. E dunque i contatti sono risultati molto limitati e già monitorati dalla Usl, che ha effettuato, come avviene in questi casi, l’indagine epidemiologica. “La situazione è sotto controllo. Siamo al sicuro, su questi ne siamo certi” ha voluto tranquillizzare i cittadini il sindaco.

Risini ha anche assicurato che la situazione Covid nelle scuole è tranquilla, ringraziando le due dirigenti per il lavoro svolto.

Coronavirus, la situazione nel resto del Trasimeno

Stabile la situazione anche nel resto del comprensorio del Trasimeno. Castiglione del Lago si mantiene “covid free”, dopo le ultime guarigioni.

Due i guariti a Piegaro, dove resta soltanto un positivo. Ferma a 3 contagi la conta dei positivi a Passignano sul Trasimeno. A Panicale i contagiati restano 2. Fermi a un contagio a Magione.

Non si registrano nuovi casi neanche a Corciano, dove gli attualmente positivi al Covid sono 3, a seguito del tampone positivo comunicato sabato.