Coronavirus, c’è una vittima al Trasimeno | L’aggiornamento sui contagi

Non ce l’ha fatta il paziente di Paciano che era ricoverato per complicazioni legate al Coronavirus. Il Trasimeno torna così a registrate un nuovo decesso, pur in una situazione complessiva dei contagi in netto miglioramento. Si tratta del primo decesso dall’inizio della Pandemia a Paciano, dove le persone positive al Covid sono 3.

Coronavirus, i contagi nei comuni del Trasimeno

Il dato dei nuovi contagiati è relativo, visto che nella giornata dell’8 dicembre in tutta l’Umbria sono stati processati meno di 500 tamponi.

A Castiglione del Lago le persone attualmente positive al Coronavirus sono 52, di cui 5 ricoverate (una in terapia intensiva). Nell’ultimo giorno non si registrano nuovi contagi in base al bollettino della protezione civile aggiornato ad oggi, mercoledì 9 dicembre.

A Città della Pieve i contagi scendono a 29, con 4 ricoveri. Situazione stabile a Magione, con 35 positivi di cui 2 ricoverati.

Quattro guariti fanno scendere a 30 il numero degli attualmente positivi nel territorio di Panicale, dove restano 2 le persone ricoverate. A Passignano i positivi al Coronavirus sono 18, con 2 ricoverati. Sette i positivi a Piegaro, tutti in isolamento domiciliare.

A Tuoro il numero dei positivi al Coronavirus resta stabile a 16, ma una delle due persone ricoverate è stata dimessa.