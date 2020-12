La Regione Siciliana e la Fondazione Giglio di Cefalù promuovono il progetto “Sicilia per l’Italia”. Trenta tra artisti, band e orchestre di tutta l’isola hanno offerto per l’occasione le loro voci per il brano inedito “Viene natale (Se stiamo lontani staremo vicini)”. Il progetto ha tra gli obiettivi la raccolta di fondi a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari che hanno sacrificato la vita negli ospedali italiani.

