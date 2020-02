"Coronavirus, basta diffidenza verso la comunità cinese di Castiglione": Burico e Sacco abbracciano Zoe - Tuttoggi

“La diffidenza verso la comunità cinese fa più male della malattia stessa“. Il sindaco di Castiglione Matteo Burico, insieme alla vice sindaco Andrea Sacco, hanno ricevuto in Comune Zoe, un giovane di origini cinese che con la sua famiglia, vive e lavora da tanti anni a Castiglione del Lago.

“In questi giorni è esplosa una sorta di diffidenza nei confronti della comunità cinese che vive a Castiglione, alimentata dalla disinformaziione sul Coronavirus e dalla paura” lamenta il sindaco in un video in cui si rivolge alla comunità cinese locale, manifestando tutta la vicinanza dell’amministrazione comunale, ma anche ai suoi concittadini, perché non cadano nel pregiudizio.

Burico fa appello alla prudenza perché la comunità, tutta, segua le indicazioni dell’autorità sanitaria. Ma allo stesso tempo dice che “Castiglione del Lago non ha paura”. E nell’affermarlo Burico, come il vice sindaco Sacco, abbraccia il giovane di origine cinese.