Coronavirus, Arcuri “Vaccini gratuiti per tutti,no corsie preferenziali” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ci saranno vaccini per tutti, gratuiti, non obbligatori. Lo ha assicurato il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa di oggi. “Per la somministrazione dei vaccini non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti, non conserveremo dosi in più nei magazzini, saranno somministrate tutte – ha detto – Metteremo in campo, quando si arriverà alla vaccinazioni, una molteplicità di informazioni, di comunicazioni per essere sicuri che nessuno resti indietro. I vaccini saranno gratuiti per tutti e non obbligatori. Tutti quello che lo vorranno lo potranno fare e tutti sapranno dove andare. Le vaccinazioni saranno effettuate con aghi diluenti acquistati e che stiamo già distribuendo”.

Il commissario ha ricordato che “tra i primi beneficiari ci saranno medici, personale sanitario e personale e ospiti delle Rsa, gli italiani più esposti al rischio del contagio e che è giusto mettere subito in sicurezza”.

(ITALPRESS).