Coronavirus, Arcuri “Su Dpi e apparecchiature pronti per la ripartenza” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Dalla mia visuale la ripartenza deve essere il risultato di un sistema di approvvigionamento di dispositivi e apparecchiature capace di reggere l’impatto e di una continua diffusione di apparecchiature sui territori che possano sostenere la ripartenza stessa”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ai microfoni del Tg1.

“I miei uffici e la Protezione Civile sono pronti, non c’e’ un problema ne’ di dotazione di dispositivi ne’ di apparecchiature. Se e quando la ripartenza ci sara’ noi sapremo rispondere, come gia’ facciamo con una crescente soddisfazione di tutti i nostri riferimenti”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).