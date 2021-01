Coronavirus, alunno positivo: classe in quarantena a Nocera Umbra

In isolamento anche i docenti che hanno avuto contatti

Quarantena per una classe della scuola primaria del presso Casebasse. Un caso di positività al Coronavirus accertata tra gli studenti fa scattare l‘isolamento, disposto dalla Asl, fino al 29 gennaio per classe e docenti venuti in contatto con il soggetto positivo.

Coronavirus, il protocollo sanitario

La scuola comunicherà, come da protocollo sanitario, i nominativi degli alunni e del personale coinvolto alla ASL di competenza per il tracciamento dei casi, unitamente a un recapito telefonico cellulare. Gli interessati alla quarantena saranno contattati dal Servizio Sanitario, che darà indicazioni sui tempi, le procedure da seguire e l’effettuazione del tampone, compatibilmente con i concomitanti impegni di natura tecnica e/o organizzativa. Da interlocuzioni verbali con la ASL, si ipotizza che:un primo tampone molecolare sarà effettuato intorno al 22 gennaio; il tampone antigenico sarà effettuato intorno al 28 gennaio.

Il rientro a scuola

Il rientro in comunità sarà possibile il giorno successivo alla comunicazione di negatività del tampone. Per i soggetti in quarantena, nel periodo comunicato dalla ASL è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.

Le raccomandazioni della scuola

Dalla scuola anche una raccomandazione: “Qualora il/la proprio/a figlio/a manifesti sintomi compatibili con Covid nei giorni interessati dalla quarantena, si avvisi con sollecitudine il proprio pediatra, in modo da svolgere tamponi e tracciamenti che siano il più efficaci possibile nel contenimento della pandemia“.