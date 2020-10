Coronavirus, altri 10 contagi a Castiglione: i positivi sono ora 44 - Tuttoggi

Sono 10 i nuovi positivi al Coronavirus a Castiglione del Lago. Questo l’esito degli ultimi tamponi effettuati. Agli 8 che risultavano tra ieri e questa mattina se ne sono aggiunti altri due nel pomeriggio.

Due i castiglionesi che avevano contratto il Covid che sono stati dichiarati guariti nelle ultime 24 ore.

Le persone attualmente positive al Coronavirus a Castiglione del Lago sono 44. Due sono ricoverate in ospedale.

I nuovi positivi già in isolamento

La comunicazione è stata data dalla Asl al Comune. La Asl sta effettuando l’indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti delle persone positive. Che, come informa il sindaco Matteo Burico, sono già in isolamento.

I casi non hanno nessun impatto sulle scuole del territorio comunale. Ad oggi abbiamo un totale di 44 casi positivi e 2 guariti a Castiglione del Lago.