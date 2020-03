Coronavirus, a Panicale e Piegaro deroga all’ordinanza ministeriale: spesa anche fuori dal comune

Tanti supermercati in Valnerstore, pochi in altre zone zone di Piegaro e Panicale. I sindaci allora derogano all’ordinanza ministeriale contro il Coronavirus che limita ai casi eccezionali gli spostamenti in altri comuni. Per evitare il sovraffollamento, la spesa potrà essere fatta in supermercati vicini alla propria abitazione anche se situati nell’altro comune.

Il principio, in questo caso, è quello del minor spostamento possibile. E’ dunque consentito servirsi fuori comune qualora il “minor spostamento” riguardi un punto vendita del comune vicino a quello in cui si risiede.

Cosa fare

La raccomandazione è quella di munirsi dell’autodichiarazione, in cui si specifica che la ragione di necessità è legata al raggiungimento del punto vendita più vicino alla propria residenza.

Il consiglio dei sindaci di Piegaro e Panicale è quello di effettuare la spesa una volta alla settimana.

Le attività chiuse

Il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, si rivolge agli imprenditori che hanno dovuto chiudere la propria attività dopo il nuovo decreto di domenica: “Sapremo rialzare la testa anche nel lavoro e nell’economia“.