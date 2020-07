Coronavirus, 249 nuovi casi in Italia - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Al 18 luglio il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 244.216, con un incremento rispetto al 17 luglio di 249 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della Salute. Il numero totale di attualmente positivi è di 12.368, con un decremento di 88 assistiti rispetto al 17 luglio. Tra gli attualmente positivi, restano 50 in cura presso le terapie intensive. 757 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 14 pazienti rispetto al 17 luglio. 11.561 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 14 e portano il totale a 35.042. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 196.806, con un incremento di 323 persone rispetto al 17 luglio. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 48.265, per un totale di 6.202.524.

(ITALPRESS).