Coronavirus, 24.935 nuovi casi e 423 decessi in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il Covid corre e la crescita dei contagi in Italia prosegue. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore – secondo i dati del ministero della Salute – sono 24.935, quasi 2 mila in più rispetto a ieri quando invece si erano contati 23.059 nuovi positivi, a fronte di 353.737 tamponi processati e che fa incrementare l’indice di positività al 7%. Leggero decremento delle vittime: 423 contro i 431 di ieri. I guariti sono 15.976 mentre gli attuali positivi crescono di 8.502 unità a 547.510.

Per quanto riguarda i ricoveri si registra anche oggi una lenta e progressiva crescita: 26.694 (+117) sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre nelle terapie intensive si trovano ad oggi 3.333 degenti (+16) con 249 nuovi ingressi (dato che ferma il costante trend di crescita degli ultimi giorni). In isolamento domiciliare vi sono 517.483 persone. La regione con il maggior numero di casi rimane la Lombardia (5.641), seguita da Emilia-Romagna (2.531) e Piemonte (2.357).

(ITALPRESS).